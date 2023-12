Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta di un anno che sta per concludersi molto positivo. I guadagni trovano sostegno da un'economia che resta forte, nonostante la politica restrittiva della, e gli analisti scommettono ormai su decisi tagli dei tassi nei primi mesi del 2024. Per gli addetti ai lavori, c'è il 70% di possibilità che la banca centrale tagli il costo del denaro di 25 punti base, già a marzo.Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda è quello sull'attività manifatturiera nell'area di Chicago.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,04%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.787 punti. Sulla parità il(+0,06%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,06%).