Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) -, che mantiene un progresso frazionale grazie alla performance positiva die bancari. Dopo una partenza di slancio, i mercati europei si sono progressivamente indeboliti, di riflesso anche alled al prevalere diI dati suidell'Eurozona non confortano un nuovo rally avendo confermato la possibilità di una caduta in recessione dell'economia.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,63%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,25%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,22%.Sulla parità lo, che rimane a quota +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,33%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 32.534 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,41%); come pure, variazioni negative per il(-0,88%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,81%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,25%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,24%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,90%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.del FTSE MidCap,(+2,21%),(+1,86%),(+1,40%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,75%.scende del 2,16%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.