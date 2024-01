Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono la seduta in rialzo, dopo le perdite incassate nei primi due giorni dell'anno. Lenon hanno dipanato ledegli operatori circa la tempistica e la misura dei tagli dei tassi, mentre iha confermato un modestissimo aumento a dicembre in linea con le attese. Ancora, che confermano uno scenario recessivo per l'Eurozona.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,096. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,83%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,77%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,55%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.341 punti.Guadagni frazionali per il(+0,55%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,3%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,00%),(+3,72%),(+1,48%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,48%),(+1,97%),(+1,95%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.