USA, ADP: a dicembre 164 mila occupati in più, sopra le attese

(Teleborsa) - Sopra le attese l'andamento deia dicembre 2023. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 115 mila posti di lavoro, dopo i 101 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 103 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 130 mila unità.È quanto indica il, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 5 gennaio 2024."Stiamo tornando a un mercato del lavoro che è- ha affermato il capo economista dell'ADP, Nela Richardson - Sebbene i salari non abbiano guidato la recente ondata di inflazione, ora che la crescita salariale si è ritirata, qualsiasi rischio di una spirale salari-prezzi è quasi scomparso".Una ripresa nel settore dele dell'ospitalità ha guidato l'aumento, poiché il settore ha aggiunto 59.000 persone. L'ha contribuito con 24.000 unità al totale, mentre la categoria degli altri servizi, che comprende il lavaggio a secco e altre attività di supporto, ne ha aggiunte 22.000. Le attività finanziarie sono aumentate di 18.000.Ci sono state solo poche categorie in ribasso nel corso del mese, con il settorein calo di 13.000 unità, mentre i servizi di informazione, le risorse naturali e l'attività mineraria hanno entrambi registrato un calo di 2.000 unità.