Walgreens Boots Alliance taglia dividendo con calo degli utili

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso il(al 30 novembre 2023) con unadi 0,08 dollari, rispetto alla perdita per azione di 4,31 dollari del trimestre dell'anno precedente; i risultati del primo trimestre includevano un onere al netto delle imposte di 278 milioni di dollari legato alle azioni CencoraL'è diminuito del 43,1% a 0,66 dollari, in calo del 43,7% su base valutaria costante, riflettendo le difficili tendenze del mercato al dettaglio negli Stati Uniti e un vento contrario di 21 punti percentuali da un'aliquota fiscale più elevata. Si tratta comunque di un valore più elevato rispetto alla stima media degli analisti di 0,61 dollari per azione, secondo i dati LSEG.Ledel primo trimestre sono aumentate del 10,0% su base annua raggiungendo i 36,7 miliardi di dollari, in aumento dell'8,7% su base valutaria costante.La società ha mantenuto laper l'EPS rettificato per l'anno fiscale 2024 compresa tra 3,20 e 3,50 dollari, con una crescita degli utili sottostanti più che compensata da un minore contributo di vendita e retrolocazione, da un'aliquota fiscale più elevata e da un minore contributo dal COVID-19."WBA ha fornito risultati fiscali nel primo trimestre in linea con le aspettative generali, riflettendo un'esecuzione disciplinata in un contesto difficile per i consumatori - ha commentato il- Stiamo valutando tutte le opzioni strategiche per generare valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti, concentrandoci su azioni rapide per dimensionare correttamente i costi e aumentare il flusso di cassa, con un approccio equilibrato alle priorità di allocazione del capitale. Oggi annunciamo una, pur mantenendo uno yield competitivo".