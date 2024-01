Wall Street in stand-by, il mercato del lavoro resta forte

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che un rapporto sull'occupazione statunitense migliore del previsto ha segnalato la resilienza del mercato del lavoro e ha abbassato le aspettative degli investitori per rapidi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Secondo i dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro , sono stati aggiunti 216 mila(non-farm payrolls) a dicmebre 2023, dopo che a novembre erano state create 173 mila buste paga, e rispetto alle aspettative del mercato per un aumento di 170.000. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, rispetto alle aspettative di un aumento del 3,8%.Il dato odierno, sommato ai verbali dell'ultima riunione della Fed, ha ridimensionato le aspettative di taglio dei tassi. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una, in calo rispetto al 73,3% di una settimana fa.Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 37.369 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.694 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); pressoché invariato l'(+0,2%).Si distingue nel paniere S&P 500 il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,61%.Tra i(+1,64%),(+1,00%),(+0,93%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,22%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,81%),(+3,21%),(+2,88%) e(+2,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.