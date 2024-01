BCE: il 5% delle famiglie più ricche possiede il 46% della ricchezza netta totale

(Teleborsa) - "Il cinque per cento delle famiglie italiane più ricche possiede circa il 46 per cento della ricchezza netta totale". È quanto si legge nell'analisi dellanell'ambito Bce secondo cui "i tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016". I nuovi dati sono stati sviluppati per supportare la, che mira a includere una valutazione sistematica dell’interazione bidirezionale tra la distribuzione del reddito e della ricchezza e la politica monetaria. Lo studio evidenzia come le famiglie meno abbienti possano contare principalmente sul possesso dell'abitazione, che incide per poco meno del 75% (in crescita dal 70% del 2010), mentre quelle più benestanti detengano un portafoglio più diversificato in azioni, depositi, polizze.I dati mostrano cheLe famiglie sono suddivise neidella ricchezza netta e nel 50% più povero, nonché in base all'occupazione e alla condizione abitativa.I risultati del report mostrano che, nell’area dell’euro, la quota di ricchezza netta detenuta dal 5% delle famiglie più ricche nella distribuzione della ricchezza netta è leggermente diminuita tra il 2016 e il secondo trimestre del 2023, pur superando ancora il 43%. Allo stesso tempo,. Mentre la ricchezza media sale a 170mila euro dai circa 150mila del 2018.Il significativoosservato nei conti nazionali negli ultimi cinque anni (29% ovvero circa 13.700 miliardi di euro) è stato accompagnato da una leggera diminuzione della disuguaglianza, in parte perché i proprietari di case, che rappresentano oltre il 60% della popolazione , hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi delle case. La loro ricchezza netta (per famiglia) è aumentata del 27% in questo periodo. Parallelamente, la ricchezza netta dei non proprietari di casa, che rappresentano il 40% della popolazione, è cresciuta del 17%, principalmente a causa dell’aumento dei depositi osservato in questo periodo.L’Italia rimane sotto la media Ue per quanto concerne la distribuzione della ricchezza, in linea con i valori della Francia e sotto alla Germania, paese in cui il grado di diseguaglianza in termini di ricchezza (non di redditi) è più marcato.