Sciopero negli aeroporti, ITA cancella venti voli nazionali

(Teleborsa) -comincia subito in salita il nuovo anno per chi oggi,, ha programmato di mettersi in volo. A complicare i piani, lo sciopero proclamato dalle società del settoredella durata dii è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali previsti per la giornata dell'8 gennaio,L’annuncio è stato dato dalla stessa compagnia sul suo sito ufficiale. Dove si legge ancora che Itaa verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggiointanto ricorda che - durante le giornate di sciopero - sono garantiti tutti iDevono essere assicuratil’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali; i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.