Germania, Intesa: ripresa ancora lontana per l'industria

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La ha registrato ile "non vi sono segnali di ripresa nel breve termine del manifatturiero, mentre il settore delle costruzioni versa in uno stato di profonda crisi"; inoltre, il dato sugli ordini "conferma la persistente debolezza della domanda nell'industria". È il commento della Direzione Studi e Ricerche dial dato diffuso questa mattina da Destatis.In particolare, a novembre la produzione industriale scende di -0,7% m/m, registrando così il sesto calo consecutivo a dispetto di attese di un aumento (consenso: +0,2% m/m). Rispetto a un anno fa, l'output risulta in calo di -4,8%, mentre è ancoraGli economisti di Intesa ricordano che ieri gli ordini all'industria di ottobre sono saliti di +0,3% m/m, dopo il crollo del mese precedente(-3,8% m/m), le indagini di fiducia IFO e PMI confermano lo stato di debolezza del manifatturiero, e alle difficoltà del manifatturiero si aggiunge la(innescata dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, e dei tassi di interesse).A causa dei questo contesto, gli economisti di Intesa ritengono che la. Di recente, hanno rivisto al ribasso la previsione di crescita per il 2024, attesa ora a 0,2% (il 2023 è atteso chiudere a -0,2%). La crescita nel 2025 è, invece, stimata all'1,5% in quanto beneficerebbe dell'eredità statistica derivante dall'accelerazione della ripresa attesa nella seconda metà del 2024.