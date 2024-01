Infranity (Generali Investments) lancia quarto fondo di debito infrastrutturale

(Teleborsa) -, gestore di infrastrutture europeo che fa parte dell'ecosistema di società di gestione di Generali Investments, ha. Dopo aver recentemente chiuso il precedente vintage con oltre 1,6 miliardi di euro, superando l'obiettivo iniziale di 1,5 miliardi di euro, Infranity ha già lanciato il suo quarto vintage che ha attratto 425 milioni di euro di commitments. Il nuovo fondo vede la presenza di numerosi investitori ricorrenti dai precedenti vintage, confermando quindi una costante fiducia, si legge in una nota.In linea con il fondo precedente, il quarto vintagedi capitale, posizionandosi ancora una volta fra i più grandi fondi del suo genere in Europa. Per quanto riguarda la sostenibilità, il fondo sarà classificato come SFDR art. 8, con un portafoglio allineato alle caratteristiche ambientali e sociali. Inoltre, un minimo del 50% delle attività del fondo si qualificherà come sostenibile ai sensi della SFDR.Il fondo beneficerà di uncome i precedenti, con già 5 asset da avviare da entro la fine dell'anno, per circa 250 milioni di euro di investimenti."Il tempismo del nuovo fondo di debito di Infranity non potrebbe essere migliore - ha commentato Sacha Kamp, Head of Investment Debt di Infranity - La nostra pipeline di transazioni è estremamente solida, in particolare nei, consentendo la costruzione di portafogli ben diversificati con forti credenziali di sostenibilità. L'aumento degli spread e un contesto di mercato lender-friendly supporteranno l'ottenimento di un rapporto rischio/rendimento interessante. Confidiamo nell’opportunità di costruire sui successi dei nostri fondi precedenti".