Si muovono in negativo gli Eurolistini, Milano zavorrata dalle banche

(Teleborsa) -, con gli investitori alla ricerca di indicazioni sul percorso di riduzione dei tassi di interesse. Sul, la produzione industriale tedesca ha registrato il sesto calo consecutivo a novembre, il tasso di disoccupazione italiano è sceso 7,5% sempre a novembre (-0,2 punti, contro attese degli analisti per un tasso in salita a 7,9%), e il tasso di disoccupazione dell'area euro è diminuito al 6,4% nello stesso mese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,094. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,19%.Sulla parità lo, che rimane a quota +167 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,38%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,54%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,50%, scambiando a 32.506 punti. Sulla parità il(-0,02%); poco sotto la parità il(-0,3%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,09%),(+1,62%),(+1,50%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,96%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,39%. Scende, con un ribasso del 4,02%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,25%.del FTSE MidCap,(+3,53%),(+2,32%),(+1,64%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.