Unity Software, titolo sotto pressione dopo annuncio taglio forza lavoro

Unity Software

Unity Software

S&P-500

Unity Software

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 7,46%.A pesare sulle azioni, contribuisce la notizia annunciata dalla società che ridurrà la sua forza lavoro del 25%, pari a circa 1.800 dipendenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 37,9 USD e supporto stimato a quota 35,01. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 40,79.