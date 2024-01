Banco BPM, emesso green bond da 750 milioni di euro. Ordini per 3,2 miliardi

Banco BPM

BNP Paribas

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo

Nomura

Société Générale

(Teleborsa) -ha collocato con successo una, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a. Gli ordini, superiori a 3,2 miliardi di euro, pari a quattro volte l'ammontare emesso con richieste da parte di oltre 200 investitori, "confermano il sempre maggiore riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco BPM", si legge in una nota.Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537% e paga unaSi tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell'ambito del nuovo Framework. Con questa, sonocon una raccolta complessiva di 5 miliardi di euro.Gliche hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (67%) e banche (23%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 31%, Francia con il 13%, Germania con il 10% e Paesi Nordici con l'8%) e dell'Italia col 26%.Banca Akros (parte correlata),hanno agito in qualità di