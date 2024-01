Growens, ARR SaaS in crescita del 16,9%

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha registrato per la(Software as a Service), un ARR pari a 11,5 milioni di euro a dicembre 2023, in crescita del 14,6% rispetto al dato di pari periodo 2022 (ovvero 16,9% a cambio costante).Per la(Communication Platform as a Service) ha registrato una crescita del 2% nel Q4 2023 (a 16,5 milioni di euro) rispetto al Q4 2022 (16,2 milioni di euro), e un dato di vendita per l'intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 pari a 63,1 milioni di euro, in decrescita del 2,7% rispetto al 2022.