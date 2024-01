Citigroup, contraccolpo da 3,8 miliardi di dollari per oneri e riserve

Citigroup

(Teleborsa) -ha contabilizzato circa, che saranno. È quanto si legge in un filing alla SEC, che anticipa la trimestrale che sarà pubblicata nella giornata di domani, venerdì 11 gennaio.Scendendo nei dettagli, Citi ha registrato un aumento delle riserve didi dollari nel trimestre in relazione all'aumento del rischio di trasferimento associato alle. Più specificamente, esposizioni transfrontaliere e multivaluta in Argentina (720 milioni di dollari), sulla base delle tendenze economiche prevalenti, della svalutazione della valuta e del rischio geopolitico che potrebbe incidere sulla capacità dell'Argentina di sostenere il servizio del debito estero e della Russia (580 milioni di dollari) per la prolungata instabilità politica ed economica.Inoltre, Citi ha registrato un addebito di circadi dollari sulle spese operative nel trimestre per ricostituire un fondo dellaInfine, ha registratoper circadi dollari nel trimestre, in gran parte dovuti a licenziamenti, svalutazioni di asset non monetari e altri oneri correlati, come parte dell'implementazione da parte di Citi delle sue iniziative di semplificazione organizzativa e gestionale a partire dalla fine del 2023.Tra le altre cose segnalate nel filing, Citi ha detto di aver registrato unadi circa 880 milioni di dollari in ricavi in Argentina nel trimestre, a seguito della recente svalutazione del Peso argentino. Citi ha inoltre generato un margine di interesse netto di circa 250 milioni di dollari sui suoi investimenti netti in Argentina nel quarto trimestre del 2023, che non è incluso sopra.