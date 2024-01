CNH e HD Hyundai creano centro di ricerca congiunto negli USA

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, e HD Hyundai hanno annunciato oggi al CES Show di Las Vegas unStefano Pampalone, President Construction di CNH e Young-Cheul Cho, Presidente e CEO di HD Hyundai XiteSolution (HDX), la società che controlla HD Hyundai Construction Equipment e HD Hyundai Infracore, hanno firmato un Memorandum of Understanding per istituire unIl CE Innovation Lab sarà dedicato all'. Il team, composto da specialisti del settore costruzioni sia di CNH che di HDX, studierà le tendenze tecnologiche emergenti, mapperà le esigenze nuove e in evoluzione dei clienti e identificherà le prospettive di miglioramento del portafoglio e di ulteriore crescita.HDX fornirà a CNH il sistema radar e telecamera a 360 gradi brevettato AAVM+ (Advanced Around View Monitoring Plus) che garantisce una maggiore sicurezza. CNH fornirà ad HDX le tecnologie del sistema di navigazione satellitare globale attraverso il suo marchio"Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con HDX - ha affermato Stefano Pampalone - Questo sforzo congiunto rafforzerà il nostro impegno nella crescita del business delle costruzioni di CNH e posizionerà entrambe le nostre società come".