Claudio Borio lascerà la Bri alla fine del 2024

(Teleborsa) - Dopo quasi quattro decenni, l'italianouno degli economisti più apprezzati a livello internazionale ed esperto di finanze e banche,(Bis in inglese), la banca dei regolamenti internazionali basata a Basilea, conosciuta come 'banca centrale delle banche centrali'. Lo comunica in un comunicato dove rende omaggio "all'eccellente lavoro e contributo di Borio" alla ricerca economica e alla cooperazione fra banche centrali "durante la lunga carriera alla Bri" dove è entrato nel 1987 e nella quale ha raggiunto la carica di responsabile del dipartimento economico e monetario.Borio è riconosciuto nell'ambiente comee aver sottolineato in questi anni le difficoltà del sistema bancario e delle politiche, oltre ai rischi alla stabilità finanziaria derivanti dall'alto debito., attuale Consigliere economico e Capo della ricerca economica. Altra nomina decisa dal board della Bri, di cui fa parte, di diritto, anche il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, è quella di Luis Bengoechea in qualità di Responsabile del Dipartimento bancario.Nato a Ivrea ma cresciuto sin da piccolo in Argentina dove ha frequentato la scuola italiana, Borio ha portato con sé un ventaglio di esperienze internazionali culminate con una formazione accademica di prestigio a Oxford. Prima di entrare alla Bri, dal 1985 al 1987, ha lavorato all'Ocse.L’annuncio del suo pensionamento marca la conclusione di un’era, ma la sua eredità si annuncia perenne.