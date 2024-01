Google, annunciato licenziamento di centinaia di lavoratori

(Teleborsa) - La concorrenza pesa e. Il colosso high tech ha annunciato, mercoledì, ildei suoi team hardware, Google Assistant e quelli dei software interni. Anche i cofondatori di Fitbit, James Park ed Eric Friedman, lasceranno l'azienda nell'ambito della riorganizzazione, poiché Google ha integrato le funzionalità Fitbit nel proprio marchio di hardware Pixel. Complessivamente – secondo quanto riporta il sito The Verge – gli esuberi potrebbero arrivare a circa mille posizioni."Durante la seconda metà del 2023, alcuni dei nostri team hanno apportato modifiche per diventare più efficienti, lavorare meglio e per allineare le proprie risorse alle maggiori priorità di prodotto", ha dichiarato unin una nota.La riduzione del personale del team Assistant avviene mentre Google sta lavorando per rivitalizzare illa società madre di Google ha tagliato 12mila posti di lavoro nel 2023, ovvero circa il 6% del personale. Secondo i documenti normativi, alla fine di settembre la società contava 182.381 dipendenti. Prima dei licenziamenti dello scorso anno impiegava fino a 190.711 lavoratori, oltre a decine di migliaia di appaltatori.