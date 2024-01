Shein punta a quotarsi negli Stati Uniti

(Teleborsa) -ha presentato domanda all'autorità di regolamentazione cinese per quotarsi in borsa negli Stati Uniti.Il colosso cinese, attivo nel fast fashion, sta quindi aspettando di ottenere il consenso della China Securities Regulatory Commission (CSRC), al fine di rispettare le nuove regole di quotazione per le aziende locali.In sostanza, ha assoggettato la domanda di ammissione alla quotazione in USA, alle nuove regole di Pechino per la quotazione in borsa delle aziende cinesi offshore. Una decisione che potrebbe far slittare i tempi dell'offerta pubblica. La valutazione dell'azienda ha raggiunto i 66 miliardi di dollari nell'ultima fase di investimento.