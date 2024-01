Borse senza direzione. Wall Street chiusa con Martin Luther King Day

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Iveco

Banca Mediolanum

Azimut

Fineco

A2A

Saipem

DiaSorin

Tenaris

Piaggio

Webuild

Lottomatica Group

Mondadori

Ariston Holding

De' Longhi

GVS

(Teleborsa) -, mentre si muovono deboli le principali Borse europee, orfane oggi dell'indicazione di Wall Street che rimarrà chiusa per il Martin Luther King Day. Il focus degli investitori resta concentrato sulle trimestrali americane, mentredopo che venerdì i prezzi alla produzione statunitensi sono scesi a sorpresa.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,096. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.053,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,5%), che ha toccato 71,59 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.tentenna, che cede lo 0,28%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,24%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%. Cautoa anche il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.447 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 32.552 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,15%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,20%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,30%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.di Milano,(+3,71%),(+2,85%),(+2,75%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.