Cirdan Capital, accordo con Equita per posticipare cessazione servizio di Specialist

Equita SIM

(Teleborsa) - Sono arrivatiin merito alla negoziazione degli, e prodotti da Cirdan Capital, che sono quotati sul segmento CertX del mercato EuroTLX e sul mercato SeDeX gestiti da Borsa Italiana.è l'attuale fornitore del servizio di Specialist a Cirdan Capital per l'accesso ai mercati EuroTLX e SeDeX di Borsa Italiana.In particolare, il 12 gennaio 2024 Cirdan Capital ed Equita hannoper posticipare al 27 marzo 2024 la data originariamente annunciata di(ossia il 27 gennaio 2024), salvo Cirdan Capital non riesca a implementare soluzioni alternative di lungo termine prima del 27 marzo 2024.Tali soluzioni alternative, se individuate e implementate, garantiranno la continuità delle negoziazioni dei suddetti strumenti finanziari, l'ordinato funzionamento dei mercati e la tutela degli investitori, si legge in una nota.