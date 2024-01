Governo greco colloca in Borsa il 30% dell'Aeroporto di Atene

(Teleborsa) - L'(AIA) "Eleftherios Venizelos", il più grande aeroporto della Grecia con più di 28 milioni di passeggeri nel 2023, punta a sbarcare. Si prevede che l'IPO sulla Borsa di Atene sarà la più grande IPO (in termini di proventi totali) in Grecia in oltre 15 anni e rappresenterà una pietra miliare per l'Aeroporto Internazionale di Atene, per il paese e per i mercati dei capitali locali.Nel 2023, l'Aeroporto ha superato del 10,2% i precedenti livelli record di traffico passeggeri del 2019, dimostrando una. Il quadro normativo tariffario dell'AIA non è soggetto ad alcuna modifica sostanziale o revisione periodica nell'ambito della Concessione con scadenza giugno 2046.La società è attualmente. AviAlliance, il maggiore azionista privato di AIA, possiede attualmente poco più del 40% e la famiglia Copelouzos (Dimitris Copelouzos, Kyriaki Copelouzou, Asimina Eleni Copelouzou e Christos Copelouzos) possiede circa il 5%."Sono lieto di guidare AIA attraverso quella che sarà- ha commentato, CEO dell'aeroporto - Il coinvolgimento di un gruppo più ampio di investitori, l'esposizione e la capacità di attingere ai mercati dei capitali e l'allineamento con le migliori pratiche internazionali rafforzeranno ulteriormente l'AIA aggiungendo nuove prospettive e capacità per la prossima fase del nostro sviluppo""Il progetto di diversificare la base di investitori di AIAe porterà vantaggi significativi all'economia greca - ha dichiarato, CEO del Fondo per lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica - Rappresenta una grande opportunità per gli investitori nazionali e internazionali di partecipare alla storia di successo del turismo greco e di migliorare le prospettive del mercato dei capitali locale".Si prevede che l'offerta consista in unaper lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica (HRADF), pari al 30% del capitale sociale in circolazione di AIA attraverso un'offerta pubblica a investitori privati e istituzionali in Grecia e un'offerta a investitori istituzionali internazionali. AIA non raccoglierà nuovo capitale in relazione all'offerta e non riceverà alcun provento.