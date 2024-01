Mundys verso emissione del primo sustainability-linked bond

BNP Paribas

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, ha comunicato l'invito rivolto ai portatori dei titoli in circolazione denominati "€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025" emessi dalla società (già Atlantia) ada fronte di unfino ad un ammontare massimo complessivo nominale di 150 milioni di euro, con facoltà di aumentare o ridurre tale importo.Inoltre, ha comunicato l‘intenzione di procedere con l'a tasso fisso denominate in euro, subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato. Qualora siano emesse, le nuove obbligazioni rappresenteranno il primo sustainability-linked bond della società e saranno legate al raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilità. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà il pagamento di un premio alla scadenza.L'offerta è effettuata nell'ambito della, si legge in una nota.In relazione all'emissione delle nuove obbligazioni, ha, tra gli altri,in qualità di Global Coordinators ee Banca Akros quali active bookrunners. In relazione all'emissione delle nuove obbligazioni, Crédit Agricole agisce anche come Sustainability Structuring Coordinator.In relazione all'offerta, ha nominato BNP Paribas, Crédit Agricole e UniCredit quali dealer manager e Kroll Issuer Services Limited quale tender agent.