SolidWorld si assicura commessa internazionale milionaria nel fotovoltaico

(Teleborsa) -, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D industriale e dei sistemi di costruzione di pannelli fotovoltaici, annuncia che la propria controllata SolidFactory (azienda specializzata in progetti industriali 5.0 chiavi in mano) ha stretto un contratto di fornitura con un player internazionale di livello globale per l’engineering e la fornitura completa di una linea innovativa ad alta tecnologia nel settore del solare e delle rinnovabili.Lasarà interamente da fatturare nel corso dell’esercizio 2024 e prevede la fornitura, da parte di SolidFactory, di una linea produttiva (dalla parte meccanica fino al software digitale di gestione e all’automazione) per la “mass production” di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza.La consegna avverrà nel corso dell’anno 2024. L’accordo - spiega una nota - avviene a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di SolidWorld Group (tramite la controllata SolidFactory) di un ramo d’azienda di Formula E, società parte del Gruppo Baccini, holding con storico track record nel settore industriale e fotovoltaico.Grazie a questa operazione, SolidFactory ha potuto integrare nel proprio business l’attività ed il know-how relativo alla produzione di pannelli fotovoltaici di alta qualità ed efficienza anche per il revamping dei pannelli obsoleti. Un mercato, quello del solare/fotovoltaico, che è attestato in rapida crescita a livello globale e all’interno del quale BloombergNEF ha stimato che entro il 2023 sarebbero stati installati 392 GW di nuova capacità fotovoltaica (+65% rispetto al 2022). Un risultato rilevante che segue il record di energia prodotta da installazioni di impianti fotovoltaici registrato nel 2022, pari a 239 GW.