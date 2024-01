Unidata, commessa da 3 milioni di euro in ambito IoT

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan,(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e ha sottoscritto il(Gestione Risorse Idriche Molisane) dell'per gli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". L'intervento è a valere sulle risorse del PNRR per la "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica attraverso una gestione sostenibile delle risorse idriche e la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua".Ildell'aggiudicazione destinato a Unidata, che ammonta ad oltre, prevede, in collaborazione con altri partner del RTI, le seguenti attività: progettazione e realizzazione della rete IoT LoRaWan per tutti i comuni della Regione Molise; progettazione delle reti di telecomunicazione WAN e WiFi. L'affidamento totale all'RTI è pari a 49 milioni di euro."Siamoche consolida il nostro ruolo tra i leader delle infrastrutture digitali e ci vede parte attiva di una sinergica collaborazione con altre imprese, eccellenze nazionali, che collaborano per realizzare le ambizioni innovative del Molise - ha commentatodi Unidata - Il progetto promosso da G.R.I.M. rientra nel perimetro delle politiche di ripresa e rilancio economico previste dal PNRR, opportunità che la Regione ha saputo cogliere con l'istituzione di questo bando per promuovere attività innovative per il territorio, valorizzare una risorsa vitale come l'acqua e stimolare la crescita industriale".