Barilla: da febbraio calo dei prezzi dal 7 al 13%

(Teleborsa) - Dal mese di febbraio,. La decisione, spiega in una nota l'azienda alimentare di Parma, avrà unche, sempre di più, fanno fatica ad arrivare a fine mese."Si tratta di una grande operazione - sottolinea l'azienda - che riguarderà non solo i famosi Spaghetti n. 5 ma gran parte dell'assortimento della pasta. Poi ci sono molti prodotti Mulino Bianco, biscotti, merendine, fette biscottate, pani. Ma anche alcuni articoli della Pavesi, come le Gocciole, brand di proprietà del gruppo"."Si tratta - continua Barilla - di un'operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti e ai distributori". A partire dal mese di febbraio, Barilla promuoverà, sull'intero territorio nazionale, un'operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti/distributori su un significativo paniere di prodotti individuati tra i più rilevanti per milioni di famiglie. "Riteniamo - conclude Barilla - che questoal fine di onorare e vedere confermata la fiducia che le persone e gli stakeholder di riferimento riconoscono, da 147 anni, all'impresa e ai suoi brand".Questa iniziativaper promuovere la bontà, la qualità e l’attenzione alla sostenibilità dei suoi prodotti, tramite, ad esempio, gli investimenti lungo le proprie filiere, nei suoi siti produttivi, la grande attenzione alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, l’innovazione con i lanci di nuovi prodotti, le campagne di comunicazione e una aperta e continua collaborazione con i partner operanti nel settore della distribuzione.