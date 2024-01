BCE, Villeroy: prossima mossa sarà un taglio, probabilmente quest'anno

(Teleborsa) - "Salvo grosse sorprese, guardiamo al Medio Oriente, la. Non commenterò sulla stagione". Lo ha affermato, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, durante un panel del World Economic Forum a Davos. "Non siamo guidati dal calendario, siamo guidati dai dati", ha aggiunto.Sul percorso dell'inflazione, ha detto: "È, il lavoro non è ancora finito. Detto questo, l'inasprimento dei tassi di interesse ha avuto finora un discreto successo, più successo di quanto pensassimo anche a Davos un anno fa".