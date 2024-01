illimity Bank

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody’s Investors Service ha assegnato per la prima volta i rating a. In particolare, i rating a lungo e breve termine sui depositi si collocano rispettivamente a “Baa3” e “Prime-3”, in area investment grade.I rating a lungo termine su debito senior ed emittente si attestano entrambi a “Ba1” con outlook stabile.