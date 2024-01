Lexroom.ai chiude round Pre-Seed da 500.000 euro

(Teleborsa) -, startup che semplifica la ricerca legale, ha chiuso unda un'idea dei suoi, Lexroom.ai ha sviluppato una piattaforma per la ricerca legale, in partnership con studi legali di primo livello, che permette di porre quesiti giuridici in linguaggio naturale e generare in risposta un semilavorato di parere che cita le fonti giuridiche che sono state utilizzate. La prima versione del prodotto, secondo dati forniti dalla società, permette già di risparmiare in media il 73% del tempo rispetto ad una ricerca tradizionale.Al round hanno partecipatostrategici per lo sviluppo della startup, investitori istituzionali come(venture builder lanciato dalla holding Exor) ein qualità di advisor per il club deal X-Equity."L'ingente risparmio di tempo che si ottiene grazie all'AI comporterà un cambiamento radicale nel settore, anche sui modelli di business - ha commentato Paolo Fois, co-fondatore e CEO - Noi vogliamo. Investiremo questo primo round in AI e sulla costruzione di un team di rockstars".