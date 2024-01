Newcleo e NAAREA firmano partnership strategica ed industriale

(Teleborsa) -, società impegnata nello sviluppo di reattori nucleari di quarta generazione che usano le scorie come combustibile, annuncia la firma di una partnership strategica ed industriale conLa partnership ha l’obiettivo dinel loro sviluppo industriale, tecnologico, scientifico e normativo. L’accordo è visto come complementare all'alleanza industriale per gli Small Modular Reactor, che sarà presto lanciata dalla Commissione europea.Newcleo e NAAREA, i primi due vincitori del bando France 2030 per progetti di reattori nucleari innovativi,: newcleo sta sviluppando un mini-reattore a neutroni veloci raffreddato a piombo (un dimostratore da 30MWe e un modulo commerciale da 200MWe) e NAAREA un micro-generatore a neutroni veloci a sali fusi (40MWe, 80MWth). Pur essendo tecnologie diverse, entrambe le soluzioni sono di quarta generazione e consentono di utilizzare il combustibile esaurito dei reattori convenzionali, garantendo la completa chiusura del ciclo del combustibile. Sia newcleo che NAAREA prevedono di portare le loro soluzioni sul mercato entro il 2030.Questa partnership strategica e industriale è aperta a tutti gli attori coinvolti nella progettazione industriale e nell'implementazione dei reattori a neutroni veloci di Gen-IV, nelle seguenti aree di cooperazione:(in particolare la separazione degli elementi transuranici (plutonio e americio)) e lo sviluppo e l'attuazione di una catena di approvvigionamento per il riprocessamento del combustibile esausto,attraverso lo sviluppo di partenariati pubblico-privati,(scambiatori di calore, materiali, ecc.) e facilitazione dei finanziamenti a livello europeo eottimizzando e sostenendo le procedure con le autorità di sicurezza, fornendo l'accesso agli strumenti di calcolo scientifico, in particolare per le dimostrazioni di sicurezza, mettendo a disposizione i siti dei centri di prova per i futuri prototipi (compresi i laboratori associati) e sviluppando e implementando strutture di prova condivise.Questa collaborazione integrata a livello industriale, tecnologico, scientifico e normativo consentirà a newcleo e NAAREA, e successivamente ad altri attori, di unire i propri sforzi per accelerare l'innovazione nel campo dell'energia nucleare di quarta generazione, guadagnando anche in efficienza, pur mantenendo le due tecnologie e le loro caratteristiche specifiche. Grazie a questa partnership,con l'intero ecosistema nucleare francese per facilitare il processo decisionale necessario a completare con successo la transizione energetica attraverso un mix che includa energia nucleare sostenibile e innovativa."Unendo le forze, newcleo e NAAREA incoraggiano ulteriormente lo sviluppo e la diffusione della tecnologia nucleare Gen-IV in Europa. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno comune per l'innovazione e la sostenibilità nel settore nucleare".: "Grazie a questa partnership industriale, NAAREA e newcleo stanno creando uno slancio per accelerare il loro sviluppo, fornendo una risposta congiunta e coordinata alla richiesta delle autorità pubbliche di avere una voce unificata per esprimere esigenze comuni. Le nostre due aziende vogliono semplificare il lavoro delle autorità pubbliche e, in ultima analisi, promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'energia nucleare di quarta generazione in Europa, in un contesto di forte concorrenza globale".