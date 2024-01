Aeroporto Salerno operativo dal 1° luglio

(Teleborsa) -potrà iniziare la propria attività operativa a partire dal. L’Enav ha dato il via libera per le operazioni di volo e il contestuale avvio delle attività aeroportuali.L’aeroporto di Salerno hadi allestimento del nuovodi volo. Attualmente, si sta lavorando al completamento di. Pronte le infrastrutture di servizio, dal check-in ai controlli di sicurezza e agli imbarchi. IIdedicato all’aviazione generale saràNell’autunno scorso laper l’attuazione del Primo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo terminal aviazione commerciale ed infrastrutture a servizio, edificio polifunzionale e deposito carburanti.Nel corso dei primi sei mesi di attività si prevede che all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi possano transitare circa 400.000 passeggeri, ovvero circa 2.000 passeggeri al giorno, con un numero maggiore nei mesi estivi. Ipotrebbero essere operati da