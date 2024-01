Banco BPM colloca bond da 750 milioni, ordini 1,5 miliardi

Banco BPM

(Teleborsa) -ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro ea valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10miliardi di euro.Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +77 punti base, una cedola a tasso fisso pari al 3,375% e scadenza 24 gennaio 2030.L'emissione ha raccolto ordini per oltre 1,5 miliardi di euro da parte di investitori italiani ed esteri allocati con la seguente ripartizione geografica: Germania e Austria 36%, Italia 27%, Regno Unito e Irlanda 15%, Paesi Nordici 10%, Francia 4%, Spagna 4%, e Benelux 4%. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset manager (47%) e banche (38%).Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione. NORD/LB ha agito in qualità di Co-Manager.