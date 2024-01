BCE, Simkus: "molto meno ottimista" dei mercati su tagli ai tassi

(Teleborsa) - "Se non vediamo sorprese che possano cambiare i dati e il modo di pensare, sono ottimista riguardo ai tagli dei tassi quest'anno. Ma". Lo ha affermato, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), secondo quanto riporta Bloomberg.Facendo eco alla presidente Christine Lagarde la scorsa settimana, Simkus ha affermato che è fondamentale assicurarsi che l'inflazione converga verso l'obiettivo del 2%: "In generale siamo in linea con le nostre aspettative poiché assistiamo a una disinflazione su vasta scala. Ma la". I prossimi dati sugli stipendi saranno "molto importanti".