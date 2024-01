Borse europee in ribasso, funzionari BCE contro i mercati su tagli tassi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il rosso di(dopo dichiarazioni più caute sul fronte dei tagli dei tassi da parte del funzionario della Fed Christopher Waller) e dell'(con l'Hang Seng e gli altri indici cinesi che accusano decise flessioni dopo il rilascio dei nuovi dati macroeconomici , inferiori alle stime di consenso).A smorzare le aspettative riguardo alle tempistiche di un'invenzione delle politiche monetarie delle banche centrali sono state nuove dichiarazioni da parte dei banchieri centrali dell'area euro. La presidente della BCE ha detto che le scommesse del mercato su tagli aggressivi dei tassi non aiutano la lotta contro l'inflazione, ha affermato che le aspettative dei mercati sui tagli ai tassi rischiano di essere autolesioniste, ha evidenziato di essere molto meno ottimista dei mercati riguardo ai tagli dei tassi a marzo o aprile.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 71,19 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +159 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,12%, in apnea, che arretra dell'1,71%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,16% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 32.070 punti, ritracciando dell'1,14%. In rosso il(-1,08%); con analoga direzione, in discesa il(-1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,54%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,48%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,85%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,32%.n rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,07%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.di Milano,(+2,36%),(+1,71%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,22%.scende del 2,62%. Calo deciso per, che segna un -2,59%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,41%.