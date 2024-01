Just Eat Takeaway.com, EBITDA rettificato 2023 sopra le previsioni

Just Eat Takeaway.com

(Teleborsa) -, colosso europeo delle consegne di cibo a domicilio, ha registrato un(GTV, ovvero il valore totale degli ordini sulla piattaforma, incluse tasse, mance e altre commissioni) pari a 26,45 miliardi di euro nel, in diminuzione del 4% in valuta costante e in linea con le guidance (-11% in Nord America dove sta cercando di vendere Grubhub, +3% sia in Nord Europa che in UK & Irlanda, -14% in Sud Europa e ANZ). Il quarto trimestre è stato il trimestre migliore dell'anno.L'è "", e previsto a circa 320 milioni di euro. Il free cash flow è stato approssimativamente in pareggio nella seconda metà del 2023, in linea con le guidance."Siamo entusiasti che entrambi i nostri segmenti del Nord Europa, Regno Unito e Irlanda abbiano raggiunto il loro livello GTV trimestrale più alto di tutti i tempi, dimostrando la- ha commentato il- Allo stesso tempo, abbiamo raggiunto un traguardo significativo con la società che ora diventa positiva per il free cash flow. Attendiamo con impazienza il 2024".La guidance per il 2024 sarà fornita con i risultati dell’intero anno 2023 il 28 febbraio 2024. Il management, insieme ai suoi consulenti,