S.I.F. Italia, Vincenzo Acunto nuovo amministratore delegato

SIF Italia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di, in sostituzione del consigliere Fabio Re Ferrè dimessosi nell'ottobre 2023.Il CdA, inoltre, ha preso atto checonferitegli dal consiglio in data 9 agosto e ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato con effetto immediato. Ruffino continuerà a rivestire la carica di consigliere non esecutivo.La nomina di Mirko Reale Ruffino ad amministratore delegato ad interim era arrivata ad agosto 2023 , dopo la, che rivestiva il ruolo di presidente e AD, nonché di azionista di maggioranza.Il board ha infinel'amministratore di nuova nomina,, conferendo allo stesso le medesime deleghe operative e poteri precedentemente spettanti a Mirko Reale Ruffino.