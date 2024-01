Scambi al ribasso per l'azionario europeo, occhi a dichiarazioni BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che rivedono le loro aspettative riguardo alle tempistiche di un'invenzione delle politiche monetarie delle banche centrali, sulla scia di nuove dichiarazioni da parte dei banchieri centrali dell'area euro. La presidente della BCE ha detto che le scommesse del mercato su tagli aggressivi dei tassi non aiutano la lotta contro l'inflazione, ha affermato che le aspettative dei mercati sui tagli ai tassi rischiano di essere autolesioniste, ha evidenziato di essere molto meno ottimista dei mercati riguardo ai tagli dei tassi a marzo o aprile.Sul fronte macroeconomico, è stata confermata innel mese di dicembre 2023: i prezzi al consumo segnano un +2,9% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare e le attese, e al di sopra del 2,4% del mese precedente.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,088. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.027,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,98%) si attesta su 70,97 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +161 punti base, con ilche si attesta al 3,85%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,90%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,62%, escende dell'1,02%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,99% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 32.124 punti. Negativo il(-0,88%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-0,92%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,20%),(+1,08%),(+1,02%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%. Calo deciso per, che segna un -2,51%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,30%.del FTSE MidCap,(+1,45%),(+1,01%),(+0,85%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,22%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,01%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,68%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,67%.