Autostrade Meridionali, CdA valuta positivamente la messa in liquidazione volontaria

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, a seguito dell'avvenuto subentro da aprile 2022 del nuovo concessionario nelle attività di gestione della tratta autostradale Napoli-Pompei-Salerno e avendo sostanzialmente definito le partite derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale, in assenza di ulteriori opportunità di business, ha deliberato didella società e la distribuzione parziale della riserva straordinaria per circa 30 milioni di euro.Il consiglio ha quindi datodi istruire e portare all'esame della riunione consiliare prevista in data 21 febbraio 2024, contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio 2023, le relative proposte per l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.La società segnala che la situazione economico-patrimoniale è in linea con i dati al 30 settembre 2023 e i valori contabili delle attività patrimoniali riflettono sostanzialmente i relativi presumibili valori di liquidazione. Viene anche comunicato che in data 17 novembre 2023 la società haa titolo di parziale pagamento del credito residuo verso il concedente.