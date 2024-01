Fed, Bostic prevede primo taglio dei tassi nel terzo trimestre

(Teleborsa) - "Poiché sono data-dependent, ho incorporato nelle mie prospettive i progressi inaspettati sull'inflazione e sull'attività economica, e quindi hoil tasso dei federal funds aldal quarto trimestre". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve di Atlanta,, durante un evento ad Atlanta (Georgia)."In un, non sarebbe saggio fissare un approccio enfatico alla politica monetaria - ha sottolineato - Ecco perché credo che dovremmo permettere che gli eventi continuino a svolgersi prima di iniziare il processo di normalizzazione della politica"."Ciò imponenel riportare l'inflazione al livello target - ha detto Bostic - Ma richiede anche di tenere conto dei dati e di essere reattivi nel nostro piano di normalizzazione della politica. Anche dopo aver incorporato la recente debolezza nei dati sull'inflazione sottostante, la mia previsione di base per l'inflazione PCE core per l'intero anno è ancora del 2,4%. Detto questo, se continuiamo a vedere un ulteriore accumulo di sorprese al ribasso nei dati, è possibile che mi senta abbastanza a mio agio da sostenere la normalizzazione prima del terzo trimestre. Ma le prove dovrebbero essere convincenti".