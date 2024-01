Formazione, commercialisti al via il corso di preparazione all'esame di Stato

(Teleborsa) - "Un corso di altissimo profilo, che contribuirà a formare i professionisti di domani, ma soprattutto permetterà loro di ampliare le competenze, con esperienze e prospettive nuove. Siamo sempre più convinti che il futuro della professione di dottore commercialista passi per la formazione di qualità". Lo affermapresentando laorganizzato dallain collaborazione con gliLe lezioni e le esercitazioni pratiche sono partite lo scorso 8 gennaio e si tengono online sulla piattaforma Teleskill secondo un calendario che prevede due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30."Un calendario ricco, con 240 ore di lezione che si articola su 60 giornate e si concluderà il 17 ottobre 2024 con la consegna degli attestati di frequenza – spiega–. La Scuola Sanchini ha 26 anni di esperienza e propone un corpo docente formato da professori universitari, magistrati, commercialisti, avvocati, notai, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e ufficiali della Guardia di Finanza. Questo consente di affrontare e approfondire le materie inerenti alla nostra professione con le ottiche di tutti gli attori del mondo economico e produttivo"."Frequentare il corso della Scuola Aldo Sanchini – afferma– dà agli iscritti, provenienti quest'anno da quasi tutte le regioni d'Italia, la possibilità di ampliare le loro conoscenze rispetto alle materie trattate durante il tirocinio. L'impostazione teorica e pratica delle singole lezioni, in cui gli argomenti vengono affrontati dal punto di vista civilistico, contabile, fiscale e della revisione, con esercitazione su casi pratici, rende la Scuola un anello di congiunzione tra l'università e il mondo del lavoro. Viene così garantito un elevatissimo livello di preparazione, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi offerti dagli studi in cui gli iscritti svolgono il tirocinio".Alla fine del corso è prevista unaI partecipanti svolgeranno la simulazione in aula alla presenza di un docente, con un tema scelto tra quelli oggetto dell'esame di Stato negli anni precedenti.