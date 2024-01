Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

energia

Boeing

United Health

Salesforce

Visa

Walgreens Boots Alliance

Caterpillar

Walt Disney

Intel

Paypal

Datadog

Sirius XM Radio

Trade Desk

CrowdStrike Holdings

Walgreens Boots Alliance

GE Healthcare Technologies

Zscaler

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con gli investitori cauti sulle prossime mosse della Fed in materia di tassi d'interesse, S scommette su un primo taglio dei tassi, già a partire dal mese di marzo, anche se il governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, ha detto che non c'è fretta.Illascia sul parterre lo 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.739 punti.Leggermente negativo il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,52%),(-0,91%) e(-0,84%).del Dow Jones,(+1,27%),(+1,12%),(+0,84%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,06%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.(+2,46%),(+1,81%),(+1,74%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,50%.scende del 3,06%.Calo deciso per, che segna un -2,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso -6,9 punti; preced. -10,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 204K unità; preced. 202K unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,56 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,47 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,34 Mln barili)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 69,3 punti; preced. 69,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,83 Mln unità; preced. 3,82 Mln unità).