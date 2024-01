Wall Street contrastata, bene il Nasdaq con titoli dei chip e megacap

TSMC

(Teleborsa) -, dovegrazie alla buona performance dei titoli legati ai semiconduttori (grazie alla trimestrale migliore delle attese di) e al rialzo di(dopo che BofA Global Research ha migliorato la raccomandazione sul titolo a "Buy").Si continua a discutere sulla possibilità che la. Ildiffuso dalla Fed ha riportato cambiamenti minimi o nulli nell'attività economica rispetto alla precedente pubblicazione (novembre 2023), registrando un accelerazione dei consumi nel periodo natalizio, con le famiglie che hanno incrementato la loro spesa, soprattutto in servizi (turismo e tempo libero). Inoltre, lenegli Stati Uniti sono aumentate al ritmo più forte in tre mesi a dicembre.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono unadel 57% per un, in deciso calo rispetto al 73 % di una settimana fa.Per quanto riguarda idiffusi oggi, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono diminuite nell'ultima settimana, l'indice Philly Fed è migliorato a gennaio, i permessi edilizi sono aumentati a dicembre, sono diminuiti gli stoccaggi settimanali di gas, sono diminuite le scorte di greggio.Tra le società che hanno comunicato i risultati, spiccano Humana (che ha tagliato la guidance con costi medici che saranno più alti di quanto precedentemente previsto) e(che ha rilasciato la prima trimestrale da quanto è quotata a Wall Street, deludendo però le attese).Guardando ai, si muove sotto la parità il, che scende a 37.168 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.747 punti. Positivo il(+0,8%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,29%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,38%) e(+0,88%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,32%),(-0,91%) e(-0,89%).Tra i(+3,24%),(+2,81%),(+1,68%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Tra i(+6,07%),(+4,07%),(+3,82%) e(+3,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,89%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,80%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,59%.