Antitrust UE chiede feedback su impegni Apple per pagamenti contactless

Apple

(Teleborsa) - Lahaper affrontare le preoccupazioni sulla concorrenza relative alle restrizioni di accesso alla tecnologia utilizzata per icon dispositivi mobili nei negozi (Near-Field Communication, NFC).La Commissione ha accertato in via preliminare chegode di unnel mercato dei dispositivi mobili intelligenti e di una posizione dominante sui mercati dei mobile wallet su iOS. Apple Pay è l'unica soluzione di portafoglio mobile che può accedere all'hardware e al software necessari (input NFC) su iOS per consentire i pagamenti mobili nei negozi fisici. Apple non lo rende disponibile agli sviluppatori di app di mobile wallet di terze parti.Il 2la Commissione ha informato Apple della suasecondo cui tale comportamento di esclusione potrebbe limitare la concorrenza nel mercato dei portafogli mobili su dispositivi iOS.Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza,: consentire ai fornitori di servizi di mobile wallet e pagamento di terze parti di accedere e interagire attraverso una serie di interfacce di API con la funzionalità NFC su dispositivi iOS gratuitamente, senza dover utilizzare Apple Pay o Apple Wallet; applicare gli impegni a tutti gli sviluppatori di app di mobile wallet di terze parti stabiliti nello Spazio economico europeo SEE; fornire caratteristiche e funzionalità aggiuntive, inclusa l'impostazione predefinita delle app di pagamento preferite, l'accesso a funzionalità di autenticazione come FaceID; applicare criteri di ammissibilità equi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori per garantire l'accesso NFC agli sviluppatori di app di mobile wallet di terze parti.Gli impegni offerti da Apple. La loro attuazione sarà monitorata da un fiduciario di controllo, che riferirà regolarmente alla Commissione.