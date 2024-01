Cloudia Research, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Cloudia Research

illimity Bank

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), ha comunicato cheha, concessa da Marcantonio Angelo Merafina in fase di collocamento, per complessive 263.000 azioni ordinarie.Ildi acquisto delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è pari aper azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni.Il, tenuto conto dell'avvenuto esercizio dell'opzione Greenshoe, è pari al