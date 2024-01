Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori resta concentrato sullei: oltre al focus su, il rallentamento dell’inflazione in Giappone, a dicembre, dovrebbe portare laa confermare la sua politica accomodante sui tassi. In Regno Unito, invece, il crollo delle vendite al dettaglio sarà preso in considerazione dallaL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 73,81 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,44%, e poco mosso, che mostra un +0,15%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 30.451 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 32.537 punti.di Milano, troviamo(+2,16%),(+1,59%),(+1,40%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,54%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,28%),(+2,02%),(+1,79%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.