Servizi Italia, OPA non ha successo: offerente si ferma all'87%

Servizi Italia

(Teleborsa) -, in qualità di offerente, ha comunicato idell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere.Al termine del periodo di adesione, risultano portate in adesione 7.264.676 azioni, rappresentative del 22,838% del capitale sociale e pari al 64,147% delle azioni oggetto dell'offerta. Considerando le azioni già detenute e quelle acquistate fuori dall'offerta, l'offerente è arrivato a una partecipazione pari a complessive 27.749.090 azioni, rappresentative delPoiché l'offerta è subordinata alla condizione irrinunciabile del raggiungimento di una soglia superiore al 90% del capitale, il raggiungimento di una partecipazione inferiore al 90% determina l'Lee immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, entro il 22 gennaio 2024.