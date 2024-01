Travelers, utili trimestrali record grazie a sottoscrizioni e investimenti

Travelers

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha registrato untrimestrale record di 1,626 miliardi di dollari e un utile core di 1,633 miliardi di dollari neldel 2023, guidato sia dai risultati di sottoscrizione che di investimento. L'utile netto per l'è stato di 2,991 miliardi di dollari e il Return on Equity del 13,6%sono stati di 9,994 miliardi di dollari nel trimestre, in crescita del 13%, e i premi netti emessi per l'intero anno pari a 40,201 miliardi di dollari, in crescita del 14%."Siamo molto lieti di annunciareper il quarto trimestre", ha affermato Alan Schnitzer, presidente e amministratore delegato."L'utile core, l'utile per azione e il return on equity sono stati tutti livelli record per il trimestre, guidati sia dai risultati di sottoscrizione che di investimento - ha aggiunto - Il reddito record di sottoscrizione sottostante è derivato da premi netti di 10 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 13% rispetto al trimestre dell'anno precedente, e da un combined ratio sottostante che è migliorato di 5,5 punti raggiungendo un record dell'85,9%.".