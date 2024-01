Vianini, conclusa offerta in opzione: sottoscritto 89,7% dell'aumento di capitale

Vianini

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone quotata su Euronext Milan e attiva nell'edilizia, ha comunicato che durante il, iniziato il 27 dicembre 2023 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati 26.996.212 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 67.490.530 nuove azioni, pari all', per un controvalore complessivo pari a 53.789.952,44 euro.I rimanenti 3.109.174 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione (), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 7.772.935 nuove azioni, corrispondenti al 10,33% del totale delle nuove azioni, sarannonelle sedute del 23 gennaio 2024 e, salvo chiusura anticipata, del 24 gennaio 2024.I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni al, di cui 0,066 euro da imputarsi a capitale ed 0,731 euro da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 2 diritti inoptati acquistati.Vianini ricorda chesi èa sottoscrivere al prezzo di offerta tutte le azioni non sottoscritte dagli altri soci durante il periodo di opzione e relative ai diritti inoptati non acquistati e/o non esercitati nel contesto dell'offerta in Borsa.