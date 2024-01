Wise Equity acquista la maggioranza di MEP. 1° investimento di Wisequity VI

(Teleborsa) - Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e A.C.M., socio unico di Macchine Elettroniche Piegatrici (MEP), hanno firmato un accordo vincolante per l'. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.MEP è attiva nellautilizzato nelle armature da cemento armato, con applicazioni principalmente nel settore infrastrutturale. La società, con sede principale a Reana del Rojale (Udine), uno stabilimento a Krizevci (Croazia) e filiali commerciali in Spagna, Francia, Polonia, Austria, Stati Uniti, Brasile e Corea del Sud, si aspetta di chiudere il 2023 con un, in oltre 100 paesi.La posizione di leadership mondiale di MEP nel settore dei macchinari critici nella filiera del cemento armato per le infrastrutture, la sua forte vocazione all'export e la solidità del suo management team hanno portato Wise Equity a investire nel progetto che vedeL'operazione prevede l'acquisizione di unada parte di Wisequity VI, il reinvestimento significativo del presidente di MEP Giorgio Del Fabro, e l'investimento degli attuali co-direttori generali Paolo Schneider Savio e Christian Leschiutta, che garantiranno la continuità gestionale della società.L'operazione rappresenta il, il fondo lanciato da Wise Equity lo scorso maggio con una dotazione di 400 milioni di euro.