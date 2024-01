Antares Vision, CdA verrà ampliato per ingresso Gianluca Mazzantini

Antares Vision

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha. A partire dal 23 gennaio 2024, Mazzantini assumerà il ruolo di Direttore Generale del Gruppo, mentre, entro la fine del mese di febbraio, assuma la carica di amministratore delegato.Come già comunicato manterrà l'incarico di presidente di Antares Vision Group e della controllata americana Antares Vision Inc., con poteri di rappresentanza e con delega interna all'alta strategia, mentrerimarrà operativo nel gruppo in qualità di Chief Technology Officer, mantenendo le deleghe per la Ricerca e Sviluppo.Il CdA ha deliberato diper deliberare sulla proposta dimembri al fine di consentire la nomina di Mazzantini quale nuovo amministratore. Gli azionisti Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l. hanno assunto l'impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore della nomina di Mazzantini quale amministratore."Siamo certi che l'ingresso di Gianluca Mazzantini in Antares Vision darà un importante impulso alla crescita della società - ha dichiarato il presidente Emidio Zorzella - Unacon i nostri soci di Sargas, con i quali abbiamo sempre condiviso ideali, valori e progetti di sviluppo".